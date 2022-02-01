Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika