Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da... - Haberler
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Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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