Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve...
26.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:21
Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan