Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve...

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.