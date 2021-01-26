Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve...
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Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve...

26.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:21
Son dakika haberleri | MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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