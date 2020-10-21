Son dakika haberleri... MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"
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Son dakika haberleri... MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"

21.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:35
Son dakika haberleri... MHP:

Bir son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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