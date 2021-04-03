Son dakika haberleri... MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Alparslan Türkeş'i ölümünün 24. yılında andı
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Son dakika haberleri... MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Alparslan Türkeş'i ölümünün 24. yılında andı

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Alparslan Türkeş'i ölümünün 24. yılında andı

Son dakika haberleri... MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 24'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 24'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Sevdanda, kavganda bizimdir, Başbuğumuz" diyen Akyel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyasının bilge lideri, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i hakka yürüyüşünün 24'üncü yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Başbuğumuz, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunları, Türk milletinin yaşadığı sorunları yok etmek için çaba sarf etmiş ve son nefesine kadar milletine ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Milletimizin yaşadığı zor dönemlerde Türk milliyetçilerinin ülkülerini yeniden oluşturan ve yön veren son Başbuğ Alparslan Türkeş'tir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i başta olmak üzere, kutlu davamıza can vererek hayatlarını hiçe sayarak feda eden binlerce şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhun şad, mekanın Cennet olsun Başbuğum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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