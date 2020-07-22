Son dakika haberleri | MGK bildirisinden: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin...
Son dakika haberi... MGK bildirisinden: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılığımız vurgulanmıştır.
22.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:10
MGK bildirisinden: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılığımız vurgulanmıştır."
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Kaynak: AA