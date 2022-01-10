Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan I.B. (52), jandarma tarafından yakalandı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan I.B. (52), jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helvacı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelinin mermer işçici I.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin, topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağında taşıyarak, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görülüyor.


Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Mezar taşı hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

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