Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek

18.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:02
Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek

Son dakika haberleri... Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Konya Organik Tarım Derneği tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan; "Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması Projesi"nin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Konya Organik Tarım Derneği tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan; "Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması Projesi"nin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, projenin sözleşmesinin Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Konya Organik Tarım Derneği Yetkilisi Bülent Akgöz ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu tarafından imzalandığı kaydedildi.

Proje kapsamında kırsalda yoksulluğun azaltılması, dağlık kesimdeki üreticiler için fiyat avantajlı ürünlerin üretilmesi, üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, marjinal tarım arazilerinde organik tarım uygulanabilirliğinin araştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan bu atıl tarım arazilerinde organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanarak ajansımıza sunulan bu projeyi, ülkemiz ve bölgemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan tarımın sürdürülebilirliği açısından son derece değerli bulduğumuzu ifade ederek, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MEVKA, Selçuk Üniversitesi ile Konya Tarım Derneğinin projesini destekleyecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:10:20. #1.15#
title