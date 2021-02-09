Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
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Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

09.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:22
Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Son dakika gündem haberine göre OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde metruk binaya baskın yapan ekipler, 8 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 lira idari paracezası uyguladı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde metruk binaya baskın yapan ekipler, 8 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 lira idari paracezası uyguladı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi'inde metruk bir binada kumar oynatıldıgı bilgisine ulaştı. Sevcılığın arama kararı çıkartmasının ardından adrese baskın yapan ekipler, metruk binada kumar oynayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, 8 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. 


Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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