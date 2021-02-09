Son dakika haberleri | Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Son dakika gündem haberine göre OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde metruk binaya baskın yapan ekipler, 8 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 lira idari paracezası uyguladı.