Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre - Metruk binada çıkan yangın korkuttu Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki...

- Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen yangında boş durumda olan daire tamamen yandı. Beşeylül Mahallesi İnkılap Caddesi No: 8'de Fedai Gün'e ait olduğu öğrenilen binanın 3. katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap çatısı olan dairenin çatısı ve içi tamamen yanarken, yangında evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri | Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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