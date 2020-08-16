Son dakika haberleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist ve 37 kilogram TNT Adana'da ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist ve 37 kilogram TNT Adana'da ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist ve 37 kilogram TNT Adana'da ele geçirildi Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde yakalandı.

16.08.2020 03:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:36

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist ve 37 kilogram TNT Adana'da ele geçirildi

ADANA - Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde yakalandı. Teröristle birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bugün Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağırıldı.

Uzman ekiplerce yapılan çalışma neticesinde çanta içerisinde 20 kilogram patlayıcı madde yakalandı.

Ayrıca, araç şoförünün sorgulamada, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram TNT daha bulundu.

Bombalı eylem hazırlığındaki B.K adlı teröristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.

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Son dakika haberleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki terörist ve 37 kilogram TNT Adana'da ele geçirildi

Kaynak: İHA

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