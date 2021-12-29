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Son dakika haberi... Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

Son dakika haberi... Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gamze ŞİMŞEK / BAHÇELİEVLER İncirli Metrobüs Durağında, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK/ BAHÇELİEVLER İncirli Metrobüs Durağında, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İncirli Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametindeki metrobüsün motor kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Metrobüs seferleri here iki yönde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.


Son dakika haberi... Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

Son dakika haberi... Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

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