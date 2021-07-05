Metrobüste yangın paniği: Halıcıoğlu durağında altından alev ve dumanlar çıkan metrobüs ekipler tarafından söndürüldü

Metrobüste yangın paniği: Halıcıoğlu durağında altından alev ve dumanlar çıkan metrobüs ekipler tarafından söndürüldü Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı.

Metrobüste yangın paniği: Halıcıoğlu durağında altından alev ve dumanlar çıkan metrobüs ekipler tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Boşaltılan metrobüs güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30'da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı. Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı