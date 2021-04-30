Son dakika haberleri... Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı

Son dakika haberleri... Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Güngören'de meydana gelen metrobüs yangını nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı.

Güngören'de meydana gelen metrobüs yangını nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı.

E-5 Karayolu Merter mevkisinde Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan içinde yolcu bulunmayan metrobüsün, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüs yolundaki belediye ekiplerince, yangın söndürüldü.

Kısa süre yaşanan aksamanın ardından metrobüs yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:46:52. #1.14#

title