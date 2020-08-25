Son dakika haberleri | METROBÜS YANGININDA DEHŞETİ YAŞAYAN YOLCU SON ANDA KENDİMİZİ ATTIK
Son dakika haberleri... ZEYTİNBURNU'nda metrobüs alev alev yanan metrobüsten son anda kurtulan yolcu, dehşet anlarını kaydetti.
25.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:20
ZEYTİNBURNU'nda metrobüs alev alev yanan metrobüsten son anda kurtulan yolcu, dehşet anlarını kaydetti.
Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı. Yanan araçtan son anda kaçan yolcular dehşeti yaşadı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde araçtan kaçan yolcular, büyük panik yaşıyor. Kaydı alan kişi telefonla konuştuğu yakınına "Araç alev alev yanıyor. Araçtan son anda kendimizi attık." diyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA