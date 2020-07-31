Son dakika haberleri: Metrobüs üst geçidinden kurban kesenleri seyrettiler Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar kurbanlıklarını Saadetdere metrobüs durağı önündeki boş alanda kesti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar kurbanlıklarını Saadetdere metrobüs durağı önündeki boş alanda kesti. Metrobüs üst geçidinden o anları izleyen vatandaşlar ise dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş aldıkları kurbanlıkları keserek ibadetini yerine getirdi. İstanbul'un birçok noktasında kurban kesimi yapılırken, Saadetdere metrobüs durağı önündeki boş alanda da bazı vatandaşlar kurban kesimi yaptı. Vatandaşların kurbanlıklarını kestiği anları ise birçok kişi metrobüs üst geçidinden seyretti. Kesim yapan ve onları izleyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Vatandaşların kurban kesimini ilgiyle izlediği o anlar dikkat çekti.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA