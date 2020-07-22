Son dakika haberleri! METROBÜS İÇİNDE YOĞUNLUK Son dakika habere göre İstanbul'da işe gidiş saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs içinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da işe gidiş saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs içinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ve metrobüs içinde yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise uyarılara rağmen, yolcular kurala aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, metrobüs içinden görüntülendi. Kaynak: DHA