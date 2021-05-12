Son dakika haberi | Pendik'te metro inşaatında şiddetli patlama anı kamerada
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Son dakika haberi | Pendik'te metro inşaatında şiddetli patlama anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi.

Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça olurken, şiddetli patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Pendik Kaynarca'da bulunan İBB Metro istasyonu inşaatında saat 19.40 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça olurken, şantiyede çalışan bir işçi hafif yaralandı. Patlama nedeniyle 13 binada hasar oluştuğu öğrenildi. Şiddetli patlama bir yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor/ İHA)

Son dakika haberi | Pendik'te metro inşaatında şiddetli patlama anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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