Son dakika haberleri! Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı
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Son dakika haberleri! Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı

Son dakika habere göre Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Yenice ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.

20.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:54

Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Yenice ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Yenice ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bahçeler sular altında kalırken, yollar dere yatağına döndü. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçeye bağlı Saray Köyü'nde menfezlerin tıkanması nedeniyle su ile dolan karayolu ulaşıma kapandı. İş makinelerinin yardımıyla menfez temizlendi.

Şirinköy Köyü'nde de sağanak yağmura köylüler hazırlıksız yakalandı. Derelerde su seviyesinin yükseldiği köyde yollar su altında kaldı. Köylüler, yağmur suyunun evlerinin önüne gelmemesi için ellerine aldıkları küreklerle mücadele verdi. İlçe merkezinde ise mahallerden geçen derenin yükselmesi ile ekili araziler sular altında kaldı.

Son dakika haberleri! Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede bahçeler sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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