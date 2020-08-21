Son dakika haberleri: Meteorolojiden Iğdır için "ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı" Gelen son dakika haberine göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Iğdır için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Iğdır için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü aralarında Iğdır'ın da bulunduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illeri için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan uyarıda, "Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - IĞDIR Kaynak: İHA