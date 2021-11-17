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Son dakika haberleri: Metehan Şahiner Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde

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Son dakika haberleri: Metehan Şahiner Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, TRT 1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, TRT 1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunu olan Erzurumlu ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, oyunculuk kariyerine bir yenisini daha ekledi. Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Metehan Şahiner, bugüne kadar birçok dizide rol aldı. Unutma Beni adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Metehan Şahiner, sonrasında Deniz Yıldızı adlı dizide Fırat rolünde oynadı. Başarılı oyuncu Metehan Şahiner, aynı zamanda Esaretim Sensin, Beni Affet ve Exxen TV'de yayınlanan İlginç Bazı Olaylar adlı dizilerde rol aldı. Son olarak ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde ise TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile seyircilerin karşısına çıktı. Bizans Tekfuru'nun oğlu Yannis'i canlandıran genç ve yakışıklı oyuncu, rolüyle sinemaseverlerin ve TV eleştirmenlerinin beğenisini topladı.

Dizi yapımcıları ve TV eleştirmenlerinden tam not alan Metehan Şahiner, geleceğin aktörleri arasında gösteriliyor. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Metehan Şahiner Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde

Son dakika haberleri: Metehan Şahiner Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde

Son dakika haberleri: Metehan Şahiner Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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