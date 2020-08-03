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Son dakika haberleri: Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bursaspor'un efsanevi futbolcusu Meşut Şen, toprağa verildi.

Son dakika haberleri: Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı
03.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:01

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bursaspor'un efsanevi futbolcusu Meşut Şen, toprağa verildi.

Bursaspor'un eski futbolcusu Meşut Sen, son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Camii'de kılınan cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekileri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Bursaspor Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte spor camiasının önemli isimleri katıldı.

Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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