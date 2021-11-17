Son dakika haberleri: Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polise 'müebbet hapis istemi

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin yolunu kestiği kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) beylik tabancasıyla öldürüp, annesi Güngör Çetinkaya'yı (59) yaralayan Suat Teke'nin (27), tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanığa öldürme suçunu 'tasarlayarak' değil 'kasten' işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet yerine müebbet hapis istedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 4 Mart'ta, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Teke, beylik tabancasını çıkarıp otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü de yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanların alınmasının ardından, sanık Suat Teke'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.