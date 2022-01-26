Son dakika haberleri: Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis memuruna müebbet hapis cezası

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille önünü kestiği kendisi gibi polis olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) tabancayla ateş açarak öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı (60) da yaralayan Suat Teke, karar duruşmasındaki son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mehkeme heyeti Teke'yi, meslektaşı Çetinkaya'yı öldürmek suçundan müebbet hapis, anne Çetinkaya'yı yaralamak suçundan ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 4 Mart 2020'de, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanında bulunan annesine isabet etti. Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, anne Çetinkaya ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Mahkeme heyeti sanık Suat Teke'ye, Hatice Büşra Çetinkaya hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis, anne Güngör Çetinkaya'yı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.