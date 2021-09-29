Son dakika haberleri! Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ilişkin politika belgesi taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler
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Son dakika haberleri! Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ilişkin politika belgesi taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ilişkin politika belgesi taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesine İlişkin Temel Prensipleri İçeren Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesine İlişkin Temel Prensipleri İçeren Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Belgede, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişimi sağlayabilmek amacıyla mesleki ve teknik eğitimde; güçlü bir kurumsal yapılanma ve kamuoyundaki saygınlık, sektörel iş birliği ve uyum, müfredat, eğitim ve öğretimde nitelik, öğretmen ve yönetici yeterlilikleri, teşvik, yükseköğretime geçiş ve kalite güvencesi ile sistem genelinde niteliğin sürekli geliştirilebilmesi için izleme ve değerlendirme konularında temel prensipleri içeren kapsamlı politika önerilerine yer verilmiştir."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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