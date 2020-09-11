Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan standı üretiyor
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Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan standı üretiyor

Son dakika habere göre Öğrencilerin atölyede çalışması Okul Müdürü Cüneyt Gümüş ile röportaj Öğrenciler tarafından üretilen ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı...

11.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:37

Öğrencilerin atölyede çalışması

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş ile röportaj

Öğrenciler tarafından üretilen ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başlandı.

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Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan standı üretiyor

Kaynak: AA

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