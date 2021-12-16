Son dakika haberi: Bakan Özer, meslek liselerinin 678 milyon lira gelir elde ettiğini açıkladı Açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021'in 11 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 63 artarak, 678 milyon lira olduğunu bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, meslek liselerinin bu yılki üretim gelirinin, kasım ayı itibarıyla 678 milyon lira olduğunu, aralık ayıyla 2021'i çok daha büyük bir artışla kapatmayı hedeflediklerini kaydetti. Özer, 2020'de meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleştiğini de anımsattı.

Mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde, "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünü güçlendirmeyi öncelik kabul ettiklerini belirten Özer, 2021'in 11 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu aktardı.

Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye birincisi

Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının, yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 90 milyon, Ankara'da 64 milyon ve İzmir'de 33 milyon liralık gelir elde edildiğini bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Okullar bazında üretim sırlamasında, 12 milyon 384 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 milyon 361 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 754 bin liralık üretimle üçüncü oldu. Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar gelir de elde edebiliyor. Meslek lisesi öğretmenleri ise üretime katkıları ölçüsünde iki asgari ücret kadar kazanabiliyor."

Üretim gelirlerindeki artışların, öğrenci ve öğretmenlerin aldığı ücretlere de pozitif yansıdığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"2020 yılının 11 aylık döneminde döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar 27 milyon lira iken, bu yılki miktar yüzde 54'lük artışla 42 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının aynı döneminde öğretmenlere 68 milyon lira ödendi. Bu yıl miktar yüzde 49'luk artışla 102 milyon liraya ulaştı. Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesi artarken öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de katkıları ölçüsünde paylarını alıyorlar. 2022 yılında hedefimiz, mesleki eğitimde tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlandırabilmek."

Özer, 2021'de süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, bütün il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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