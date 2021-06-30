Son dakika haberleri... MESAM Genel Kurulu'nda seçimi "Değişim ve Reform Grubu" kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... MESAM Genel Kurulu'nda seçimi "Değişim ve Reform Grubu" kazandı

Son dakika haberleri... MESAM Genel Kurulu'nda seçimi 'Değişim ve Reform Grubu' kazandı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi: Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Recep Ergül, Cahit Berkay ve Sümer Ezgü gruplarının yarıştığı genel kurulda, Ergül'ün yer aldığı "Değişim ve Reform Grubu" seçimi kazandı.

Recep Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MESAM'da dostluk, sevgi, barış ve projeler kazandı. Son dakikada, 3 grubun bana karşı birleşmelerine rağmen, MESAM tarihinin en yüksek oylarıyla bize teveccüh gösteren bütün MESAM Üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel şeyler olacak..." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 10 yıldır Arif Sağ ve onun belirlediği grubun yönettiği MESAM'da 1350 sanatçı ve eser sahibinin katıldığı genel kurul ile yönetim değişmiş oldu.

"Değişim ve Reform Grubu", Recep Ergül'ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... MESAM Genel Kurulu'nda seçimi "Değişim ve Reform Grubu" kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 22:19:55. #1.14#

title