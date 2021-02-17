Son dakika haberleri | Merzifon Kaymakamı Demirkale ve Belediye Başkanı Kargı, CoronVac aşısı oldu

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Belediye Başkanı Alp Kargı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesindeki aşılamanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Demirkale, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olmayı tavsiye etti.

Koronavirüs salgın riskinin ortadan kalkmasına yönelik aşılama çalışmalarının ilçede hızla devam ettiğini anlatan Demirkale, "Toplumun risk altında olan bütün kesimler umarım kısa süre içinde aşılanmış olur. Sağlık Bakanlığımızın vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi amacıyla devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine bizler de aşımızı yaptırmış bulunmaktayız." dedi.

Tedbirleri elden bırakmayacaklarını vurgulayan Demirkale, "Salgın tehdidi tamamen bitene kadar maske mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Vatandaşlarımızdan da ayni hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü ancak bu mücadeleden el birliği ile galip çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Başkan Kargı CoronaVac aşısının ilk dozunu, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli ise ikinci dozunu yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan