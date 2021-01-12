Son dakika haberleri! Merzifon'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Son dakika haberleri! Merzifon'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

12.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:07
Son dakika haberleri! Merzifon'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Son dakika haberi... Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk pazar yeri, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanlarını dolaşıp Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimde esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, HES kodu sorgulaması yapıldı.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Kaymakam Demirkale, "Koronavirüs salgını konusunda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu salgın henüz bitmedi ve bulaşıcılığı hala devam ediyor. Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz." dedi.

Her bireyin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Demirkale, "İlçe genelinde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde vatandaşlarımızın maske takıyor olması, fiziksel mesafeye uyması, esnaflarımızın tedbirlere riayet ettiğini görmek bizlere memnuniyet veriyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bireysel olarak maske, mesafe ve hijyen konusunda hassas ve daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Önce kendimizi koruyalım. Kendimizi koruduğumuz zaman toplumumuzu da korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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