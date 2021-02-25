Son dakika haberleri | Merzifon'da koronavirüsle mücadelede çalışmaları değerlendirildi

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çalışmaları masaya yatırıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, koronavirüsün ilçe genelindeki son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmaları görüşüldü.

Esnaf odaları başkanlarının da katıldığı toplantıda Kaymakam Demirkale, salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için vatandaşların belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Her bireyin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Demirkale, "Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbir ve kısıtlamalara uyulması noktasında esnafımıza önemli görevler düşüyor. İlçemizde bu konuda hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte alınan tedbir ve yasaklara hassasiyetle uyarsak salgınla mücadelede başarı sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Normalleşme sürecinin vaka sayılarıyla orantılı olduğunu anlatan Demirkale, şunları kaydetti:

"Normale daha hızlı dönebilmemiz için vaka sayılarımızın minimum seviyede olması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü hepimiz daha hızlı bir şekilde normale dönmek istiyoruz. Bu dönüşün artık bir kriteri var. Bu kriter de vaka sayılarımız. Dolayısıyla bireysel konuda daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Mart ayı itibarıyla yeni düzen çalışmaları başlayacak. Çok daha dikkatli ve duyarlı olalım ki kısa zamanda normalleşme sürecine hızla girelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan