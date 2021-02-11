Son dakika haberleri... Merzifon'da bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı
11.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:38
Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Buğdaylı Mahallesi'nde Ali Yılmaz'a ait bağ evinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan