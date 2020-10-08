Merter'de metrobüs kazası
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Merter'de metrobüs kazası

08.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:58
Merter'de metrobüs kazası

MERTER'de durağa yanaşan metrobüs, durakta yolcu alan metrobüse arkadan çarptı.

MERTER'de durağa yanaşan metrobüs, durakta yolcu alan metrobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. 

Kaza saat 19.30 sıralarında Merter metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan bir metrobüs, durakta yolcu alan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı gören duraktaki yolcuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından durakta yapıldı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle seferlerde aksama meydana gelirken, D-100 Karayolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüste seferler ve D-100'deki trafik yoğunluğu yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.


- İstanbul
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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