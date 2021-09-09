Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN ve Hatay'da düzenlenen tefeci operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

MERSİN ve Hatay'da düzenlenen tefeci operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yöntemiyle vatandaşlara faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek zor duruma düşürdükleri, mal varlıklarına el koydukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin olduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin ve Hatay'da dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, alacak-vereceklerin tutulduğu not kağıtları, 6 çek, 5 senet, 3 tapu fotokopisi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri! Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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