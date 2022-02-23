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Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne

Son dakika haberleri: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından, engelliler hakkında kanunda yapılan düzenleme gereği kamu kullanımına açık olan alanlar denetlendi.

Denetimler sonucunda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin, Kamu, Güncel, Haberler

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