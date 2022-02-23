Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından, engelliler hakkında kanunda yapılan düzenleme gereği kamu kullanımına açık olan alanlar denetlendi.

Denetimler sonucunda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.