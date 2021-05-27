Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
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Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.

Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

MERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk etapta bölge içerisinde bulunan ekipleri müdahale ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri de önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili çevreye yayılmaması için de önlem alındığı bildirildi.

Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını
Mersin Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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