Son dakika haberleri: Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi Göç İdaresine teslim edildi, 2 şüpheli ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi Göç İdaresine teslim edildi, 2 şüpheli ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Ankara ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ikisi yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca 3'ü yabancı uyruklu 53 kişinin de ifadesine başvurdu.

Şüphelilerden yabancı uyruklu M.S. ve K.E.B. adlı kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerden Z.L., L.Ç., F.T., O.E. ve E.E. tutuklandı, M.D. ve E.T. ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri: Mersin merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro, Mersin, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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