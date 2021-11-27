Son dakika haberleri | Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin merkezli 4 ilde Devrimci Komünarlar Partisi'nin (DKP) silahlı kanadı olan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) isimli terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin merkezli 4 ilde Devrimci Komünarlar Partisi'nin (DKP) silahlı kanadı olan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) isimli terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DKP'nin BÖG isimli terör örgütünün Ege ve Akdeniz bölgesindeki yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mide bulandıran bir detay daha! Müslüme'nin ardından ablasının da öz babası, dede çıktı

Mide bulandıran bir detay daha! Müslüme'nin ardından ablasının da öz babası, dede çıktı

 Türkiye'yi sarsacak DNA raporu! Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı

Türkiye'yi sarsacak DNA raporu! Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title