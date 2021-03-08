Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri tespit edilerek, Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik 5 Mart'ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, ikametlerde dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci