Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

08.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri tespit edilerek, Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik 5 Mart'ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, ikametlerde dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Murat Balcı Müslüm Gürses Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:57:23. #1.14#
title