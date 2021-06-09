Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86'sı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86'sı gözaltına alındı. Parisbahis.com isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları öne sürülen 3 şüphelinin ise KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen 'parisbahis.com' adlı internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Paralar, şemsiye ve derin dondurucudan çıktı

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 41 cep telefonu, 8 bilgisayar ve 23 bin 635 lira para ele geçirildi. Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların bir bölümü şemsiyenin içerisinde, bir bölümü ise derin dondurucuda bulundu.

1 yılda 190 milyon liralık para transferi olmuş

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı görüldü. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin son 1 yılda yaptıkları para transferleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı. Rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çetenin organizasyon teması da tespit edilirken, günlük, haftalık ve aylık kazançlarına da ulaşıldı. Buna göre 273 dijital para hesabının kullanıldığı ortaya çıkarken, hesaplar içinde öğretmen, doktor gibi kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin dijital para hesaplarının aktivasyonları için farklı kişiler adına GSM hatları aldıkları, bu hatların tamamını İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi.

Paraları Bitcoin'e yatırmışlar

Öte yandan şahısların yasadışı bahisten elde ettikleri parayı Bitcon'e yatırdıkları ortaya çıktı. Çetenin liderlerinden olan 3 kişinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu da belirlendi. Bu kişilerle birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişinin aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 09:33:14. #1.15#

title