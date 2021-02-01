Son dakika haberleri | Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'den Rus ve Kazak sporculara ziyaret
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Son dakika haberleri | Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'den Rus ve Kazak sporculara ziyaret

01.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:06
Son dakika haberleri | Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'den Rus ve Kazak sporculara ziyaret

Son dakika gündem haberi: Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Rusya'nın trap-skeet ve Kazakistan'ın havalı ve ateşli silahlar milli takımlarının sporcularıyla bir araya geldi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Rusya'nın trap-skeet ve Kazakistan'ın havalı ve ateşli silahlar milli takımlarının sporcularıyla bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Demir, Rusya'nın trap-skeet ve Kazakistan'ın havalı ve ateşli silahlar milli takımı sporcularının kamp çalışmalarına ev sahipliği yapan Erdemli Atış Poligonu'nu ziyaret etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Rus ve Kazak sporcularla bir araya gelen Demir, takımlara başarı diledi.

Rus sporcuların çalışmalarını tamamladığı poligonda, Kazak milli takımının kampı 5 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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