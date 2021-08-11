Son dakika haberleri: Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Mersin'deki patlama kameralara yansıdı

Son dakika haberleri: Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle birçok evin camları kırılırken, korku dolu anlar yaşandı. Patlamanın ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, tesiste bulunan bir tankın üst bölgesinde patlama meydana gelirken, büyük bir ateş çıkıyor. Ateşin ardından yoğun bir duman oluşuyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Durdurmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Durdurmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Yusuf Güney Gülben Ergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Mersin'deki patlama kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:14:59. #1.15#

title