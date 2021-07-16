Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)
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Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)

Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALEMersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında dün sabah çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALE

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında dün sabah çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yanan yerler tespit ediliyor. İHA'nın verdiği koordinatlar üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, yangın kontrol altına almaya çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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