Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)

Son dakika haberine göre YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALEMersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında dün sabah çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.