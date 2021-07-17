Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
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Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangınını 3'üncü gününde söndürme çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangınını 3'üncü gününde söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin 3'üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor. Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı. 


- Mersin
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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