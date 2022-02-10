Son dakika haberleri... Mersin'deki ev yangınında 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mersin'deki ev yangınında 1 kişi öldü

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Mersin'deki ev yangınında 1 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahallesi'de Mustafa Ötebaş'ın yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ötebaş (81), yangında hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İtfaiye, Yangın, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title