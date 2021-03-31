Son dakika haberleri! Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haber... Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Mersin'de meydana gelen, baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi Görüntülere göre karşı yönden hızlıca gelen otomobilinin çarpmasıyla ters dönen ve sürüklenen otomobil,...