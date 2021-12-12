Son dakika haberleri! Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri! Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

Nasif'ten uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Lina Nasif'in, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evine çilingir yardımıyla giren ekipler, sanatçıyı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasif'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Nasif'in cenazesi morga kaldırıldı.

Son dakika: Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu

Son dakika: Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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