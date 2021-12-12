Son dakika haberleri! Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
Nasif'ten uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Lina Nasif'in, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evine çilingir yardımıyla giren ekipler, sanatçıyı hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasif'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Nasif'in cenazesi morga kaldırıldı.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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