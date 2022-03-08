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Son dakika haberleri! Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bazı kişilerin internet üzerinden yasa dışı bahis suçu işledikleri belirlendi. Şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri! Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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