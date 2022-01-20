Son dakika haberleri... Mersin'de üzerine iş makinesine ait parça düşen kişi öldü
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mersin'in Mut ilçesinde, üzerine iş makinesinin parçası düşen kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde, üzerine iş makinesinin parçası düşen kişi hayatını kaybetti.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, Hüseyin Bıçkı (58) tarlada taş kırmak isteyen E.K'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım etti.
Bu sırada taş kırmaya yarayan iş makinesi aparatı, Bıçkı'nın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bıçkı'nın cesedi morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri