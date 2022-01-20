Son dakika haberleri... Mersin'de üzerine iş makinesine ait parça düşen kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mersin'de üzerine iş makinesine ait parça düşen kişi öldü

Son dakika haberleri... Mersin'de üzerine iş makinesine ait parça düşen kişi öldü
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'in Mut ilçesinde, üzerine iş makinesinin parçası düşen kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde, üzerine iş makinesinin parçası düşen kişi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, Hüseyin Bıçkı (58) tarlada taş kırmak isteyen E.K'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım etti.

Bu sırada taş kırmaya yarayan iş makinesi aparatı, Bıçkı'nın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçkı'nın cesedi morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title