Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon - Haberler
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Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'de 550 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 85 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de 550 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 85 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 550 polisin katıldığı "Pençe-1" adı verilen, drone ve helikopter destekli şafak operasyonunda 85 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polis adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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