Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltını alındı
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Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltını alındı

13.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:28
Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltını alındı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şüpheliyi uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine takibe aldı.

Operasyonla gözaltına alınan zanlının üzerinde 14 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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